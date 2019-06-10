В Китае удовлетворены итогами визита Си Цзиньпина в Россию

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай крайне удовлетворен итогами государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Си Цзиньпин 5-7 июня посетил Россию с государственным визитом, это была уже восьмая поезда китайского лидера в РФ. Си Цзиньпин помимо Москвы посетил также и Санкт-Петербург, где принял участие в ПМЭФ.

"Китайская сторона удовлетворена итогами визита председателя Си Цзиньпина в Россию, крайне удовлетворена, надеемся, что российская сторона разделяет эту оценку", - заявил представитель ведомства.

Он добавил, что участие Си Цзиньпина в ПМЭФ позволило ему представить общественности свои идеи и предложения об устойчивом развитии, которые были тепло восприняты президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами других государств.

"На мой взгляд, этот успешный государственный визит и участие председателя Си Цзиньпина в ПМЭФ стали демонстрацией того, что отношения Китая и России находятся на самом высоком уровне за всю историю", - отметил он.