Россия и Казахстан сохранят дружеские отношения, считают в Госдуме

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить дружеские отношения после победы на президентских выборах в республике Касым-Жомарта Токаева; это стратегическое сотрудничество, основанное на глубоком уважении национальных интересов и суверенитета двух стран, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
"Сегодня Казахстан спокойно и достойно вступает в новый этап своего развития, в котором колоссальный опыт строительства эффективного социально ориентированного государства должен быть сохранен и преумножен. Дружеские отношения России и Казахстана являются примером гармоничного, стратегического сотрудничества, основанного на глубоком уважении национальных интересов и суверенитета двух стран на постсоветским пространстве. Убежден, что Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить связи наших братских народов, не позволив внешним деструктивным силам негативно влиять на российско-казахские отношения", - цитирует Железняка пресс-служба депутата.
Он подчеркнул, что казахское общество продемонстрировало свою зрелость и внутреннюю стабильность, поддержав на выборах Токаева.
"Международные наблюдатели констатировали, что выборы прошли при полном соблюдении закона, демократично, свободно и открыто. Настрой нового главы Казахстана позволяет рассчитывать, что наш давний стратегический партнер продолжит сохранять и развивать добрососедские отношения, укрепляя связи между российским и казахским народами", - отметил депутат.
При этом, по мнению политика, важным фактором стабильности является сохранение бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым позиций национального лидера страны, который остается руководителем правящей партии, Совета Безопасности и ряда других ключевых политических должностей.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты были семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.