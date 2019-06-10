Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T10:55Z
https://ria.ru/20190610/1555432145.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/23912/88/239128826_0:432:2788:2000_1036x0_80_0_0_4ef3de7b62e431e989d6e6b1806a2e84.jpg
РИА Новости

Полиция проверит условия содержания животных на зоовыставке в Муроме

10:55
202
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкЕнот
Енот
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Енот. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Полиция и прокуратура проводят проверку в связи с публикациями в СМИ о жестоком обращении с животными на зоовыставке "Живые тропики" в Муроме Владимирской области.
Информация о том, что на передвижной зоовыставке "Живые тропики" в Муроме животным созданы невыносимые условия жизни, появилась в соцсетях в воскресенье. Пользователи рассказали, что видели крокодила в контейнере без воды, он был замотан скотчем, что еноты еле передвигаются, посажены на цепь. В помещении, по данным очевидцев, было душно. В соцсетях появилось видео, где енот ведет себя очень пассивно, почти ползая по полу. Некоторые активисты заявили, что будут добиваться закрытия контактного зоопарка.
"Мы проводим проверку по публикациям в СМИ. Пока говорить что-либо конкретное преждевременно" - сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Представитель прокуратуры области также заявила РИА Новости о проведении проверки.
Администратор "Живых тропиков" Павел Елишев опроверг в беседе с корреспондентом РИА Новости, что в зоопарке плохо обращаются с животными.
Носуха
4 июня, 08:00
"Они — смертники". Как в контактных зоопарках издеваются над животными
"У нас за животными осуществляется должный уход. Все животные привиты в государственных клиниках. У нас животные плодятся. В предыдущем городе у нас змейки оплодотворились, в этом городе - ящерицы. В помещении созданы условия, абсолютно одинаковые с тропиками. В тропиках влажно и жарко, там температура 28-32 градуса, у нас - 29 градусов. При этом помещение хорошо продувается", - сказал собеседник.
Он отметил, что некоторое время крокодил действительно находился в переноске, потому что разбился аквариум, но вскоре животное пересадили. По его словам, ошибка думать, что крокодил должен постоянно находиться в воде, так как 30% своей жизни он проводит на суше.
"Насчет енотов. Надо учитывать, что они ночные животные, и активны они именно ночью, а не днем. У нас два енота – Кроша и Ксюша. Они выращены на выставке. Тот енот, который на видео – нам его принесли вообще малюткой, мы кормили его из бутылочки. Никаких проблем не было", - пояснил собеседник.
Слон во время циркового номера новой программы Браво на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
4 января, 09:57
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним
001110
Обсудить 0
МуромПроисшествия
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
11:46Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
11:45Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех
11:45Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на выборах
11:45Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
11:43Россия в Гааге призвала отклонить претензии Украины по морским акваториям
11:41Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России
11:40В МВД сообщили о проблемах с движением на трассе М-4 в Тульской области
11:39ЦНИИТОЧМАШ будет платить сотрудникам за ученую степень до 300 тысяч рублей
11:39Около десяти тысяч человек могут поступить в МГУ в этом году, заявил ректор
Лента новостейМолния