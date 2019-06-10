Полиция проверит условия содержания животных на зоовыставке в Муроме

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Полиция и прокуратура проводят проверку в связи с публикациями в СМИ о жестоком обращении с животными на зоовыставке "Живые тропики" в Муроме Владимирской области.

Информация о том, что на передвижной зоовыставке "Живые тропики" в Муроме животным созданы невыносимые условия жизни, появилась в соцсетях в воскресенье. Пользователи рассказали, что видели крокодила в контейнере без воды, он был замотан скотчем, что еноты еле передвигаются, посажены на цепь. В помещении, по данным очевидцев, было душно. В соцсетях появилось видео, где енот ведет себя очень пассивно, почти ползая по полу. Некоторые активисты заявили, что будут добиваться закрытия контактного зоопарка.

"Мы проводим проверку по публикациям в СМИ. Пока говорить что-либо конкретное преждевременно" - сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Представитель прокуратуры области также заявила РИА Новости о проведении проверки.

Администратор "Живых тропиков" Павел Елишев опроверг в беседе с корреспондентом РИА Новости, что в зоопарке плохо обращаются с животными.

"У нас за животными осуществляется должный уход. Все животные привиты в государственных клиниках. У нас животные плодятся. В предыдущем городе у нас змейки оплодотворились, в этом городе - ящерицы. В помещении созданы условия, абсолютно одинаковые с тропиками. В тропиках влажно и жарко, там температура 28-32 градуса, у нас - 29 градусов. При этом помещение хорошо продувается", - сказал собеседник.

Он отметил, что некоторое время крокодил действительно находился в переноске, потому что разбился аквариум, но вскоре животное пересадили. По его словам, ошибка думать, что крокодил должен постоянно находиться в воде, так как 30% своей жизни он проводит на суше.