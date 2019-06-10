Киев заявил, что отвод сил у Станицы Луганской возможен не ранее 16 июня

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Командование украинских силовиков в Донбассе заявило в понедельник, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня.

Очередная попытка отвести силы у Станицы Луганской в Донбассе планировалась 10 июня. Как сообщал журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представители ЛНР уведомили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о готовности к отводу сил.

"Следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение семи дней, может быть только 16 июня 2019 года", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook

По данным пресс-центра, подразделения силовиков готовы к отводу сил в этом районе.