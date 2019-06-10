Стартовый комплекс Восточного застрахуют на год на 7,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Наземный стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа "Союз", следует из материалов ЦЭНКИ на портале госзакупок.

Предполагается, что с космодрома будет проведено пять запусков "Союзов". Срок действия страхования: с 4 июля 2019 года до 5 июля 2020 года, следует из документа.

Кроме того, в техзадании указывается необходимость застраховать на 8,7 миллиарда рублей наземные стартовые комплексы, находящиеся на космодроме "Байконур" (Казахстан) для запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз". С двух стартовых комплексов планируется провести шесть запусков "Протонов", еще с двух – 15 запусков "Союзов". Срок действия страхования: с 6 июля 2019 года до 5 июля 2020 года.

"Количество запусков по каждому СК (стартовому комплексу – ред.) может быть уточнено в соответствии с планом запусков КА (космических аппаратов – ред.)", - говорится в документе.

Страховыми рисками являются полная гибель или повреждение стартового комплекса. "Страховщик предоставляет страховую защиту … застрахованным наземным стартовых комплексам … от … таких событий как: пожар, взрыв, возгорание, наводнение, протечки (утечки из инженерных коммуникаций), ветер, буря, ураган, землетрясение, перемещение грунта, нерасчетные режимы работы космической техники, ошибки изготовления, строительства и монтажа, ошибки эксплуатации, противоправные действия третьих лиц", - указывается в задании.