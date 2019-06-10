В Тульской области фура столкнулась с колонной МЧС

ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

© Фото : МЧС РФ ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На участке трассы М-4 "Дон" в Тульской области фура столкнулась с автоколонной МЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как уточнил собеседник агентства, ДТП произошло рано утром на 201-м километре дороги в Веневском районе. Четыре автомобиля МЧС, направлявшиеся в Керчь, остановились, в этот момент в них врезался грузовик.

Пять сотрудников министерства получили травмы средней и легкой степени тяжести, их направили в больницы.

Через несколько часов два поврежденных автомобиля МЧС заменят на резервные, и тогда колонна продолжит движение.

Начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев сообщил РИА Новости, что сейчас движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области в южном направлении затруднено.