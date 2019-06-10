Во Владивостоке проверят детсад, где у сотрудника выявили туберкулез

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Приморья начала проверку соблюдения прав воспитанников детского сада во Владивостоке, где у одного из сотрудников обнаружили открытую форму туберкулеза, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Ранее представитель департамента здравоохранения Приморья сообщил РИА Новости, что у сотрудницы детсада выявлена открытая форма туберкулеза. Она устроилась работать восемь месяцев назад, имея все документы, в том числе результаты медосмотра, была здорова. Всех сотрудников и детей осматривают врачи, в детсаду проведена дезинфекция.