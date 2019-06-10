Президент Казахстана Токаев – дипломат, писатель, полиглот

ЭНУР-СУЛТАН, 10 июн – РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства. По предварительным данным ЦИК, за него проголосовали 70,76% избирателей.

Биография

Токаеву 66 лет. Он родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате, которая в то время была столицей Казахской ССР. Его отец Кемель Токаевич Токаев (1923-1986) - участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать Турар Шабарбаева (1931-2000) работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

В 1975 году Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил дипломатическую академию министерства иностранных дел РФ.

Трудовую деятельность начал в 1975 году в министерстве иностранных дел СССР, был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в КНР, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году Токаев был назначен замминистра иностранных дел Казахстана. Позже в разные годы занимал должности главы МИД, премьера, госсекретаря.

Токаев был председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана третьего и четвертого созывов. Занимал должности заместителя генсекретаря ООН, гендиректора отделения ООН в Женеве, генерального секретаря конференции по разоружению.

В октябре 2013 года указом президента Казахстана Токаев был назначен депутатом сената и вновь избран председателем палаты, в сентябре 2017 года был переизбран на эту должность.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта – на следующий день после того, как Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну в течение почти 30 лет, сложил свои полномочия. Согласно конституции Казахстана, в случае досрочного сложения полномочий президентом страны главой государства становится председатель сената.

Назарбаев, объявляя о решении передать свои полномочия Токаеву, отметил, что он "прошел большой путь на руководящих должностях республики". "Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану", - сказал первый президент.

Назарбаев отметил, что Токаев работает с ним с первых дней независимости Казахстана. "Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - подчеркнул он.

Токаев – полиглот, владеет казахским, русским, английским, китайским и французским языками.

Воспоминания одноклассника

Одноклассник и друг Токаева, многолетний руководитель консульской службы МИД Андрей Антоненко в интервью газете "Комсомольская правда - Казахстан" рассказал, что в их школьной компании Жомарт, как они тогда называли будущего президента, отличался умением владеть словом.

"Мы подолгу не расставались после школы, иногда вместе готовились к занятиям, ходили друг к другу в гости. Рисовали популярные тогда стенгазеты. Одна общешкольная была литературной и называлась "Молодые побеги", а Жомарт являлся постоянным автором статей другой стенгазеты, с многозначительным названием "Историческая правда". Вполне закономерно для будущего дипломата. Статьи писал глубокие, содержательные - учителя поражались", - рассказал Антоненко.

Согласно информации на сайте президента, Токаев является автором 10 книг по проблемам международных отношений.

Говоря о книгах, написанных "в зрелом, "государственном" возрасте", Антоненко заверяет: "их Токаев пишет сам, от руки, преимущественно чернильными ручками, которые так любит". "Пишет быстро и сразу почти без помарок - видел его рукописи. Конечно, ему готовят какие-то предварительные, справочные материалы. Но окончательный текст - результат личного творчества. Много лет работая с ним рядом, часто видел, что и основные свои выступления он пишет собственноручно. Либо серьезно правит предложенный ему вариант. А на переговорах приходилось наблюдать, как министр Токаев поправляет переводчика - и с английского, и с китайского", - поделился друг президента.

Антоненко не согласен с людьми, которые принимают интеллигентность Токаева за мягкотелость. "Безусловно, он потомственный интеллигент, с детства имел все задатки творческого человека и интеллектуала. Но хочу особо заметить: не нужно путать его внешнюю и внутреннюю интеллигентность, мягкость с мягкотелостью и слабостью. Излишней рефлексии, "душевных метаний" в нем никогда не наблюдалось. Говорю это к тому, что прочитал как-то в соцсетях комментарии, где Токаева упрекают в нерешительности, приписывая ему излишнюю мягкость. Так могут рассуждать только люди, совсем его не знающие", - говорит он.

По словам Антоненко, в работе Токаев принципиален и требователен.

"Мне довелось не только проучиться с Жомартом с первого класса и до окончания школы, но и работать рядом с ним почти 20 лет. Но не думайте, что в силу давнего знакомства пользовался его постоянным благорасположением и снисхождением. Наоборот, он, пожалуй, относился ко мне "с поправкой на дружбу" - строже и требовательнее. Помню, как-то выговор от министра Токаева получил в ситуации, когда кто-то другой отделался бы замечанием", - рассказал Антоненко.

Оценки коллег

Комментируя назначение Токаева президентом Казахстана, спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала его как "интеллигентного, образованного человека, настроенного на государственный лад", добавив, что в переходный период Казахстан находится "в надежных руках".

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после вступления Токаева в должность выражал уверенность в том, что президент Казахстана продолжит заложенный Назарбаевым курс на развитие страны.

Бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе считает Токаева блестящим дипломатом и государственным деятелем.

"Этот человек сменил меня в должности заместителя генерального секретаря (ООН – ред.). Он удивительно широко образованный и грамотный человек. Он работал в нашем посольстве - посольстве Советского союза - в Китае. Отлично знает и английский, и китайский. Закончил МГИМО, кстати. Он лучше всех в посольстве знал китайский язык. Он блестяще переводил послу. Он хороший и дипломат, и государственный деятель. Неслучайно он занимает свой пост, он действительно крупный государственный деятель, блестящий", - говорил РИА Новости Орджоникидзе.

Открытый политик

Токаев много лет ведет личный аккаунт в Twitter - с 2011 года.

"Я не чужд социальным сетям. Я работаю в социальных сетях. Между прочим, некоторые поручения я даю через WhatsApp. Наверное, это не совсем правильно с точки зрения безопасности, но зато оперативно. Twitter я привез из Организации объединенных наций, там было принято вести свою личную страничку. И, можно сказать, я "прикипел" к этому виду связи. Twitter - это по сути дела личное телеграфное агентство", - заявлял Токаев.