В СНГ надеются на реализацию обещаний Токаева о преемственности курса

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. В Исполкоме СНГ надеются, что предвыборные обещания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о преемственности курса первого главы республики Нурсултана Назарбаева будут реализованы, заявил глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Мы надеемся, что все обещания сохранить преемственность курса Назарбаева о сохранении дружественных отношений с соседями, со странами СНГ, что все эти заявления будут реализованы", - сказал он журналистам.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.
Возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.