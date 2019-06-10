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РИА Новости

В СНГ надеются на реализацию обещаний Токаева о преемственности курса

09:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. В Исполкоме СНГ надеются, что предвыборные обещания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о преемственности курса первого главы республики Нурсултана Назарбаева будут реализованы, заявил глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Мы надеемся, что все обещания сохранить преемственность курса Назарбаева о сохранении дружественных отношений с соседями, со странами СНГ, что все эти заявления будут реализованы", - сказал он журналистам.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.
Возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Касым-Жомарт Токаев
Вчера, 08:10
Токаев: Казахстан сохранит внешнеполитический курс, который вел Назарбаев
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Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевСНГКазахстанВ мире
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