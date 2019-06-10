В СНГ надеются на реализацию обещаний Токаева о преемственности курса

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. В Исполкоме СНГ надеются, что предвыборные обещания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о преемственности курса первого главы республики Нурсултана Назарбаева будут реализованы, заявил глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Мы надеемся, что все обещания сохранить преемственность курса Назарбаева о сохранении дружественных отношений с соседями, со странами СНГ, что все эти заявления будут реализованы", - сказал он журналистам.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.