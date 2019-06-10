Додон поздравил Токаева с победой на выборах на пост главы Казахстана

Он отметил, что встречался с Токаевым в Нур-Султане 28 мая перед началом работы Высшего Евразийского Экономического совета. Додон считает состоявшуюся тогда беседу удачным началом нового этапа двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Уверен, что диалог между Республикой Молдова и Республикой Казахстан будет развиваться по нарастающей, в том числе на площадке СНГ и Евразийского Экономического союза, на благо народов наших стран", - добавил президент Молдавии.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.