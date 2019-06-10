Додон поздравил Токаева с победой на выборах на пост главы Казахстана

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы Казахстана и пожелал ему новых ответственных достижений на этом посту.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Заместитель главы ЦИК Казахстана Константин Петров, озвучивая предварительные итоги голосования сообщил, что Токаев побеждает на выборах главы Казахстана с 70,76% голосов.
"Поздравляю президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с убедительной победой в первом туре выборов. Желаю здоровья, жизненных сил и новых достижений на ответственном государственном посту", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он отметил, что встречался с Токаевым в Нур-Султане 28 мая перед началом работы Высшего Евразийского Экономического совета. Додон считает состоявшуюся тогда беседу удачным началом нового этапа двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.
"Уверен, что диалог между Республикой Молдова и Республикой Казахстан будет развиваться по нарастающей, в том числе на площадке СНГ и Евразийского Экономического союза, на благо народов наших стран", - добавил президент Молдавии.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.