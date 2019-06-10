В Ульяновске утонули двое египтян

САМАРА, 10 июн – РИА Новости. Двое молодых людей из Египта утонули на Волге в Ульяновске, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.

По данным пресс-службы, вечером в воскресенье от очевидца поступило сообщение о том, что слева от въезда на Императорский мост в районе лодочной станции, где купаться запрещено, упали в воду два молодых человека. По информации пресс-службы, шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочных гаражей, двое из них спустились по бетонной дамбе, поскользнулись, скатились в воду и практически мгновенно скрылись в Волге.

"Утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые прибыли в Ульяновск для поступления в один из университетов", - говорится в сообщении.