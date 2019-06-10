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РИА Новости

В Ульяновске утонули двое египтян

09:00
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© Depositphotos / IrinaDanceГород Ульяновск
Город Ульяновск
© Depositphotos / IrinaDance
Город Ульяновск. Архивное фото
САМАРА, 10 июн – РИА Новости. Двое молодых людей из Египта утонули на Волге в Ульяновске, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.
По данным пресс-службы, вечером в воскресенье от очевидца поступило сообщение о том, что слева от въезда на Императорский мост в районе лодочной станции, где купаться запрещено, упали в воду два молодых человека. По информации пресс-службы, шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочных гаражей, двое из них спустились по бетонной дамбе, поскользнулись, скатились в воду и практически мгновенно скрылись в Волге.
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"Утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые прибыли в Ульяновск для поступления в один из университетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при первоначальном проведении поисково-спасательных работ утонувших не нашли. В 3.30 утра (2.30 мск) 10 июня поиски возобновились, в 3.58 (2.58 мск) водолазы обнаружили тела, подняли их на берег и передали следователям.
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УльяновскЕгипетПроисшествия
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