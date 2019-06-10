Миссия ШОС не зафиксировала вбросов бюллетеней на выборах в Казахстане

"Члены нашей миссии посетили более 760 избирательных участков в день голосования. Могу сказать, что мы ни одного факта вброса или использования каких-то ручек не видели", - сказал Норов журналистам.

Он также отметил, что в день голосования у всех избирателей был свободный доступ к интернету и социальным сетям. "Я лично подтверждаю, что был доступ ко всем соцсетям. Лично отслеживал. Нам было очень важно, насколько это соблюдается", - добавил Норов, отвечая на вопрос о том, что в Нур-Султане и Алма-Ате накануне наблюдались перебои со связью.