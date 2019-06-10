Миссия ШОС не зафиксировала вбросов бюллетеней на выборах в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала вбросов бюллетеней на выборах президента Казахстана, сообщил журналистам глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов.
"Члены нашей миссии посетили более 760 избирательных участков в день голосования. Могу сказать, что мы ни одного факта вброса или использования каких-то ручек не видели", - сказал Норов журналистам.
Норов обратил внимание, что "генпрокуратура Казахстана сделала заявление о выявлении случаев нарушения законодательства на выборах и были начаты разбирательства по всем делам".
Он также отметил, что в день голосования у всех избирателей был свободный доступ к интернету и социальным сетям. "Я лично подтверждаю, что был доступ ко всем соцсетям. Лично отслеживал. Нам было очень важно, насколько это соблюдается", - добавил Норов, отвечая на вопрос о том, что в Нур-Султане и Алма-Ате накануне наблюдались перебои со связью.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Согласно данным exit poll, победу одерживает действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набирая порядка 70% голосов.
Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.