Наблюдатели ШОС: выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Казахстана в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Выборы президента Казахстана прошли в соответствии с законом, были прозрачными, достоверными и демократичными, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов.

"Миссия констатирует, что внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам", - сказал он журналистам.

"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - добавил генсек.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Согласно данным exit polls победу одерживает действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набирая порядка 70% голосов.