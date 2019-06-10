Наблюдатели ШОС: выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Выборы президента Казахстана прошли в соответствии с законом, были прозрачными, достоверными и демократичными, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов.
"Миссия констатирует, что внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам", - сказал он журналистам.
"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - добавил генсек.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Согласно данным exit polls победу одерживает действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набирая порядка 70% голосов.
Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.