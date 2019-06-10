Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Серьезных нарушений на выборах президента Казахстана, которые могли бы повлиять на итоги голосования зафиксировано не было, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов.
"В адрес представителей миссии жалоб или замечаний не поступило. Вместе с тем, миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли оказать влияние на результаты выборов", - сказал он журналистам.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Согласно данным exit poll, победу одерживает действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набирая порядка 70% голосов.
Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.