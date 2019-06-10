Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией показал конкретные результаты

"Что касается российско-японских отношений, то тот план сотрудничества из 8 пунктов, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2016 году, к 2018 году показал конкретные результаты. Товарооборот между двумя странами за 2018 год вырос на 17%. Реализованы проекты в различных областях: от улучшения городской среды, здравоохранения, до крупных инвестиционных проектов. В конце месяца состоится встреча на высшем уровне, поэтому очень важно сейчас сверить часы", - сказал Орешкин.