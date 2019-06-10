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РИА Новости

Схватка реальности и идеологии на Западе. Все равно виновата Россия

08:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Мартин Брудермюллер, председатель совета директоров компании BASF, дал интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, где прямо, открыто и недвусмысленно высказался в поддержку строительства газопровода "Северный поток — 2". Ничего удивительного в его заявлении нет, учитывая, что Wintershall, нефтегазовая "дочка" BASF, — участник проекта.
Основанная в 1865 году Баденская фабрика по изготовлению анилина и соды (BASF — аббревиатура от Badische Anilin- und Soda-Fabrik) — крупнейший мировой химический концерн с оборотом в 63 миллиарда евро, 122 тысячами сотрудников и корпоративным девизом "Мы создаем химию".
Похожие короткие справки можно дать и по другим участникам консорциума Nord Stream AG. Все они входят в узкий круг под названием "Старый Большой (Очень Большой) Европейский Бизнес".
Еще относительно недавно политический потенциал подобных фирм был по большей части предметом спекуляций для небольшого числа интересующихся вопросом. Теперь же текущие процессы заставили бизнес выйти из тени, где он традиционно предпочитает находиться, и приоткрыть широкой аудитории истинный уровень своих возможностей. Строительство трубопровода, несмотря на многочисленные внутриевропейские препоны и ожесточенное сопротивление американцев, говорит само за себя.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
Впрочем, аналогичные ситуации — публичные проявления обычно скрытых от глаз непосвященных процессов — имеют место теперь по всему миру.
И вот уже планета, затаив дыхание, наблюдает за внутриполитическими разборками в США, где в борьбе с неугодным президентом и поддерживающей его замшелой частью общества признаются годными любые средства.
И вот уже Штаты сходятся с Европой в неуклонно обостряющемся противостоянии, причем нарастающая жесткость конфликта такова, что у участников все меньше сил, возможностей и желания как-то скрывать происходящее от общества. Американцы даже в официальной риторике практически перестали маскировать привычными призывами к свободе, демократии и трансатлантической солидарности то, что для поддержки своей экономики хотели бы высосать ресурсы из богатеньких европейцев. Но у тех — неожиданно для многих — обнаружились достаточно острые зубы, чтобы противостоять этим планам.
На глазах проявляется извечная изнанка мировых процессов: интересы и противоречия, выгоды и издержки, партнеры и конкуренты, борьба за ресурсы и рынки.
Празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма к России в Симферополе
8 июня, 08:00
Что "понимают" западные политики в России и "сепаратистах"?
Кто-то спросит: и в чем проблема?
Между тем проблема есть — и куда глубже и обширнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Запад столкнулся с усиливающимся противоречием между реальным существом происходящих событий и собственными привычными идеологическими конструктами, которыми все это оформляется.
Следует отметить, что для России данная проблема куда менее актуальна. Идейные основы, на которых стоит современное российское государство и которые оно открыто декларирует, очень близки принципам real politik и практически полностью свободны от любых отвлеченных идеалов. Москва прямо заявляет, что для нее во главе угла находятся национальные интересы, которые реализуются на основе прагматизма и взаимовыгодного партнерства, — и никаких романтических умопостроений про несение света демократии во все уголки мира или строительство социализма в отдельно взятой стране. Именно поэтому российский президент, отвечая на вопрос о роли России в китайско-американской торговой войне, ничуть не стесняясь, может процитировать пословицу об умной обезьяне, наблюдающей за схваткой двух тигров.
Кстати, именно поэтому в адрес Москвы со стороны Запада в последние годы так часто звучат обвинения в цинизме и аморальности. Дело в том, что по ту сторону западной границы России ситуация обстоит существенно иным образом.
Мальчик в футболке с надписью США машет национальным флагом Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине
7 июня, 08:00
Как Пекин обходит американские запреты в торговой войне
Унаследованная из XX века идеология западной демократии как вершины государственно-политического развития человеческого общества и трансатлантического единства как апофеоза глобальной гегемонии Запада в последние два десятилетия пополняется политкорректным либерализмом, причем чем дальше, тем в более радикальных и даже карикатурных формах.
Этим ядреным коктейлем западное общество продолжают пичкать даже сейчас, когда породившая его система трещит по швам и разваливается, а в публичное поле активно выплескиваются проблемы и конфликты, которые до недавнего времени разрешались в формате "схватка бульдогов под ковром".
Неважно, идет ли речь о Brexit, проблемах миграционной политики, противоречиях вокруг Ирана, отказе от доллара или строительстве газопровода из России. На все эти темы, противоречия и конфликты продолжают накладывать привычные идеологические штампы, которые — вот сюрприз — не просто работают все хуже, но уже нередко обеспечивают обратный результат. А, видимо, для усугубления эффекта общество ломают через колено, заставляя поперек традиционных установок принимать самые прогрессивные нововведения — от легализации гомосексуальных браков до гормональной терапии не достигших половой зрелости детей вопреки мнению родителей.
Ну а в итоге в том, что европейцы и американцы выходят из-под контроля своего истеблишмента, все чаще голосуют "неправильно" на выборах и вообще начинают "хотеть странного", виновата, разумеется, Россия — с ее армией интернет-троллей, всемогущим RT и Путиным, который смущает умы неполиткорректными шутками и откровенным проговариванием возмутительно-циничных вещей.
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