Глава немецкого концерна призвал защитить "Северный поток — 2" от США

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток — 2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток — 2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung

"Благодаря "Северному потоку — 2" на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. Я не вижу ничего страшного в том, что американцы хотят увеличить поставки СПГ. При сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO2. К тому же американский СПГ попросту дороже российского природного газа", — сказал глава BASF.

По его мнению, европейцы не должны мириться с тем, что США пытаются решить судьбу проектов, подобных "Северному потоку — 2". При этом Брудермюллер выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает и Вашингтон не будет вводить санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Глава BASF также напомнил, что в долгосрочной перспективе Россия — важный геостратегический партнер ЕС, а Европа на протяжении десятилетий с полным доверием сотрудничает с "Газпромом".

"Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль", — подчеркнул глава концерна.

BASF — один из крупнейших мировых концернов, производящий химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Его дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах, численность сотрудников группы превышает 122 тысячи человек. Wintershall, дочернее предприятие BASF, участвует в международном консорциуме по строительству и эксплуатации "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Закончить строительство предполагается в этом году.

Соединенные Штаты выступают против проекта, так как намерены продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ, и неоднократно грозили санкциями. Кроме того, против строительства возражают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва.

В поддержку проекта выступает Германия, которая подчеркивает его коммерческую направленность. Как отмечал министр экономики Петер Альтмайер, "Северный поток — 2" внесет вклад в стабилизацию поставок газа в Европу.

За строительство высказывалась и Австрия, заинтересованная в надежности поставок топлива. При этом в Вене подчеркнули, что планы США ввести санкции против участвующих в "Северном потоке — 2" компаний вызывают вопросы с точки зрения международного права.

Кроме того, проект поддерживает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.