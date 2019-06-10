Отказали в "шенгене": главные ошибки в документах на визу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Не Еkaterina, а Ekarerina, мужчина превратился в женщину (M вместо F в строке "пол"), а Советский Союз — в США: неточность лишь в одной букве или цифре при подаче документов на визу может отменить ваше долгожданное путешествие. Даже последовательность Ф. И. О. имеет значение. О самых распространенных ошибках при подаче документов на визу и о том, как их избежать, — в материале РИА Новости.

Место рождения: Самара, США

Первое, что стоит сделать: проверить паспорт, причем не только срок действия или наличие чистых страниц для визы, но и собственные данные. Турист из Подмосковья рассказал, что несколько лет ездил в разные страны и никто, даже он сам, не замечал в паспорте ошибку: в графе "пол" значится F (Female), а не M (Male).

Будьте внимательны при получении паспорта, иначе возможны и не такие курьезы.

"У нас был случай, когда туристу выдали паспорт, в котором местом рождения указали не USSR (СССР), а USA (США). Так и написали: г. Самара/USA", — приводит пример Наталия Любомирова, начальник отдела Шенгена агентства "Визаход".

По словам экспертов, если ошибка допущена по вине сотрудников УФМС, переделать паспорт можно довольно быстро и без повторной оплаты госпошлины. Если же неточность была в анкете, придется заново пройти весь путь оформления документов.

Y, I или IY? — без разницы

Как ни удивительно, одна из самых распространенных ошибок — отсутствие подписи. "При личной подаче это не проблема, туристы могут расписаться в паспорте на месте, при сдаче документов в визовый центр, — говорит Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс". — Если документы поступают через туроператора, приходится вызывать туристов". Тем более все усложняется, когда турфирма находится в одном городе, а будущий путешественник — в другом.

Различие в написании имени и фамилии в новом и предыдущем загранпаспорте не считается ошибкой, так как действуют разные принципы транслитерации. Например, в паспорте может быть указано Evgenii, в водительских правах — Evgeny, на кредитной карте — Evgeniy. Это не создаст проблем ни с выдачей визы, ни с арендой автомобиля за рубежом. Различное написание фамилий не редкость и в паспортах родителей и детей.

Работает с 2020 года и по сей день

Но анкету нужно заполнять именно по загранпаспорту. "Ошибки в имени и фамилии, номере паспорта и дате рождения очень распространены, — отмечает Прабудда Сен, глава VFS Global в России, странах Балтии и Восточной Европы. — Заявители нередко указывают неточную информацию. При этом, если в официальных документах имя и фамилия написаны в обратном порядке, написание их любым другим способом приведет к тому, что виза будет выпущена с ошибкой".

Не только анкету, но и остальные официальные документы стоит тщательно проверить. "Чаще всего, наверное, туристы указывают неверные даты выдачи в справке с работы — то 2020 годом датируют, то прошедшим", — уточняет Анна Филатовская.

По словам Наталии Любомировой, особенно часто такие ошибки встречаются сразу после новогодних праздников — кадровики по привычке датируют справки прошлым годом.

Справка из банка — еще одна головная боль. Прабудда Сен напоминает: некоторые страны требуют, чтобы заявители предоставляли должным образом заверенную банковскую выписку как подтверждение платежеспособности и прозрачности кредитной истории. Хотя большинство путешественников знают об этом, о выписке из банка нередко забывают.

Кроме того, необходимо правильно заполнить данные в разделе "спонсор" и представить документы в соответствии с требованиями страны назначения.

Проблемы с фотографиями (неверный формат либо повторение снимков, которые уже предоставлялись ранее) — также распространенный промах.

Визу дадут или не дадут

Впрочем, по словам экспертов, такие ошибки, конечно, доставят определенные неудобства, но вряд ли послужат причиной отказа в визе.

Анна Филатовская подтверждает: эти промахи обычно выявляются визовыми отделами туроператоров или визовыми центрами.

Другое дело, по ее словам, — подлог документов, что тоже иногда встречается.

"Например, фальсифицируют справки с работы, договариваются с другом, он "рисует" требуемый документ. Сотрудник консульства звонит в организацию, а там о работнике никто не слышал", — объясняет Наталия Любомирова. Она вспоминает и куда более странные казусы: заявитель отдал документы на визу, есть брони авиабилетов, отелей, а сотрудник консульства заинтересовался дополнительными деталями и позвонил аппликанту: тот даже не знал, в какую страну собрался.

Дали визу, но не ту

Если виза уже на руках, ее тоже необходимо тщательно проверить — ошибаются и сотрудники консульств. Смотреть нужно на все: на срок действия визы и даты, номер паспорта, фамилию и имя, пол и фотографию.

"В моей практике был случай: на визу подавали мама с дочерью. В консульстве вклеили визу родителя в паспорт ребенка и наоборот, — говорит Наталья. — Вылет был в тот же день. Пришлось звонить в консульство, в течение двух часов все исправили".