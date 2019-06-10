Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды

Реализация поставленной руководством страны задачи по ускоренному развитию экономики и социальной сферы предполагает большую работу по формированию качественной правовой базы модернизации и обеспечению соответствующего уровня юридических сервисов.

Право в условиях интенсивного преобразования общественных отношений не может просто фиксировать выработанные обществом правила, придавая им государственную защиту, оно должно быть инструментом такого преобразования.

Наиболее значимая перестройка законодательства потребуется в связи с развитием цифровой среды. Юридическому сообществу предстоит в максимально сжатые сроки переосмыслить многие традиционные подходы к построению правовых норм, а также отдельные правовые институты для обеспечения эффективного использования достижений технического прогресса. Среди вопросов, требующих разрешения, например, определение юрисдикции и порядка идентификации личности в сети "Интернет", статуса пиринговых технологий, соотношения действия национального законодательства и правил, установленных зарубежными администраторами информационных сервисов.

На данный момент нормативно-правовую регламентацию уже получили отдельные новейшие технологии и практики. Например, законодательство допускает электронную форму заключения сделок, предусматривает подачу в такой форме процессуальных документов в суды, позволяет участникам судопроизводства принимать участие в судебном процессе посредством видеоконференцсвязи. Все эти нововведения делают нашу жизнь удобной и позволяют снизить финансовые издержки.

Буквально недавно Президентом Российской Федерации подписан федеральный закон, предусматривающий введение нового института цифровых прав, а также сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений. Это, несомненно, очень прогрессивный документ, а его появление свидетельствует о готовности государственной власти оперативно реагировать на требования времени.

Цифровые технологии не только являются предметом правового регулирования, но и сами меняют юридическую деятельность. Сегодня жизнь правовой нормы начинается не с опубликования ее в печатном издании, как это было еще десять лет назад. Все мы имеем доступ к онлайн-ресурсам, выступающим в качестве источника официального опубликования и одновременно позволяющим быстро найти любой документ. Например, на портале Минюста России "Нормативные правовые акты Российской Федерации" содержатся тексты нормативных правовых актов вплоть до муниципального уровня. При этом для многих муниципальных актов портал является источником официального опубликования.

Одним из передовых институтов, использующих новейшие электронные технологии, стал нотариат. Создание единой информационной системы нотариата позволило исключить фальсификацию нотариальных действий, упростить обмен данными. В рамках этой системы функционируют высокотехнологичные онлайн-сервисы, в частности реестр уведомлений о залоге движимого имущества, в котором любой потенциальный покупатель может проверить, не находится ли автомобиль, выставленный на продажу, в залоге. Также в сети "Интернет" можно проверить действительность нотариально удостоверенных доверенностей, узнать об открытии наследственного дела и найти нотариуса, который им занимается.

Менее полугода назад запущен в эксплуатацию Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, предоставляющий онлайн-доступ к ранее составленным актовым записям независимо от места их нахождения на территории Российской Федерации. Для граждан это означает возможность быстрого получения документов в любом органе ЗАГС, а также отсутствие необходимости при получении, например, государственных услуг предоставлять документы, выданные органами ЗАГС.

Компьютерные технологии уже сейчас помогают решить, например, задачи размещения подозреваемых и осужденных в камерах с учетом требований законодательства и личных особенностей размещаемых, проблему организации эффективного и оперативного взаимодействия судебных приставов с регистрирующими и кредитными организациями при поиске имущества должников.

Использование автоматизированных информационных систем помогает обеспечить объективность принятия решений, например, при проведении экзамена на должность нотариуса. Апробируются автоматизированные технологии определения адвоката по назначению, исключающие риски влияния любых заинтересованных лиц на этот процесс. Так технологии способствуют обеспечению права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

В настоящее время востребованы государственные услуги, предоставляемые в электронной форме. Например, возможностью получения информации о зарегистрированных некоммерческих организациях онлайн только за прошлый год воспользовалось 560 тысяч человек. Это более 99% случаев обращения за такой информацией. Количество же запросов к размещенному на сайте ФССП России банку исполнительных производств вообще превысило 133 миллиона.

На этом потенциал цифровых технологий в юридической деятельности далеко не исчерпан. Ряд решений, расширяющих сферу их применения, мы планируем уже в ближайшем будущем.

Так, Минюстом России разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего совершение нотариусом отдельных нотариальных действий удаленно. В частности, без личного посещения нотариуса можно будет засвидетельствовать верность перевода, передать в депозит денежные суммы и ценные бумаги, обеспечить доказательства. Кроме того, совершение нотариальных действий будет возможно одновременно несколькими нотариусами посредством информационно-телекоммуникационных сетей и единой информационной системы нотариата.

Еще одно перспективное направление — это усовершенствование процедуры медиации в сфере онлайн-торговли. Предполагается создание альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров, бесплатных для потребителей и позволяющих эффективно, объективно и просто разрешать возникающие споры.

Среди актуальных задач, направленных на совершенствование судебной системы, — унификация правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств в электронной форме, обеспечение допустимости электронных доказательств и закрепление гарантий участников процесса на дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи. Работу над соответствующими документами мы планируем завершить в 2019 году.