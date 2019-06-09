Клинцевич прокомментировал политический кризис в Молдавии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Парламентский кризис в Молдавии и отстранение Конституционным судом президента Игоря Додона от его полномочий следует рассматривать как попытку со стороны оппозиции помешать главе государства выстроить внешнюю политику, отвечающую коренным интересам страны, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"Надеюсь, конституционный кризис в Молдавии не приведет к серьезным катаклизмам, а тем более – к вспышкам насилия. Но не буду утверждать, что Россию это совершенно не касается – подобное лукавство в политике нам в принципе не свойственно. Ведь речь идет о соседней стране, с которой Россию многое связывает", - отметил сенатор.

К тому же подобные процессы не могут не затрагивать проблемы безопасности региона в целом, добавил он. "Я веду речь о Приднестровье, о наших миротворцах, которые выполняют там важнейшую миссию по предотвращению конфликта", - сказал парламентарий.

Отстранение президента Молдавии Игоря Додона от должности – уже шестое по счету – нельзя расценить иначе как "попытку воспрепятствовать ему выстроить равновесную внешнюю политику Молдавии, отвечающую коренным интересам страны", полагает Клинцевич.