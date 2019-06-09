Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".

"Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала председатель совета института Айнур Мажитова.

Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" ("Светлый путь". — Прим. ред.) Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института "Общественное мнение", набрали менее четырех процентов.

Аналогичные результаты показал экзитпол научно-исследовательского центра "Молодежь". По его данным, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.

В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.

В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.