Клинцевич оценил заявление Порошенко о готовности стать премьером

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о готовности занять кресло премьер-министра, отметив, что глава государства Владимир Зеленский не может не понимать, что такое назначение грозит катастрофой.

В воскресенье Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.

"Конечно, решающее слово останется за украинскими избирателями. В то же время и Владимир Зеленский не может не понимать, что Петр Порошенко в должности премьер-министра Украины – это катастрофа. И для страны – этот процесс, правда, может быть растянут во времени, и для него лично как президента", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook

По мнению сенатора, Зеленский, "руководствуясь даже элементарным инстинктом самосохранения, должен делать все, чтобы партия Петра Порошенко не только не набрала значительное число голосов на выборах в парламент, но и вообще не попала туда".

"Но такой результат со стопроцентной вероятностью не будет достигнут, если новый президент вздумает посоревноваться с прежнем в части антироссийской риторики. Здесь Петру Порошенко нет равных", - добавил Клинцевич.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".