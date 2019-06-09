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РИА Новости

Клинцевич оценил заявление Порошенко о готовности стать премьером

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о готовности занять кресло премьер-министра, отметив, что глава государства Владимир Зеленский не может не понимать, что такое назначение грозит катастрофой.
В воскресенье Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.
"Конечно, решающее слово останется за украинскими избирателями. В то же время и Владимир Зеленский не может не понимать, что Петр Порошенко в должности премьер-министра Украины – это катастрофа. И для страны – этот процесс, правда, может быть растянут во времени, и для него лично как президента", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
По мнению сенатора, Зеленский, "руководствуясь даже элементарным инстинктом самосохранения, должен делать все, чтобы партия Петра Порошенко не только не набрала значительное число голосов на выборах в парламент, но и вообще не попала туда".
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"Но такой результат со стопроцентной вероятностью не будет достигнут, если новый президент вздумает посоревноваться с прежнем в части антироссийской риторики. Здесь Петру Порошенко нет равных", - добавил Клинцевич.
Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Петр ПорошенкоСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныФранц КлинцевичУкраинаВ мире
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