Бюллетени в урне для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%, сообщила член ЦИК Ляззат Сулеймен.

"По состоянию на 22.00 (19.00 мск) избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей", - сказала она журналистам.

Явка избирателей на досрочных выборах президента Казахстана в 2015 году составила 95,22%.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.