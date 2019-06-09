Луценко не будет участвовать в выборах в Раду, сообщила его жена

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвали Верховную раду уволить Луценко, а также главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.