Более двух тысяч граждан Казахстана проголосовали на участках в России

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек уже проголосовали на выборах президента Казахстана на пяти участках в РФ, голосование продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.

Всего в России для граждан Казахстана открыты пять участков – посольство в Москве, консульства и генконсульства в Петербурге, Казани, Астрахани, Омске. Так как время в Омске опережает московское на три часа, там участок уже закрылся в 20.00 по местному времени (17.00 мск). Остальные участки будут работать до 20.00 мск, уточнили в посольстве.

"До восьми вечера будет продолжаться голосование. По состоянию на 16.00 мск в Москве проголосовало 950 избирателей. В Петербурге – 641, в Омске – 352, в Астрахани – 181, в Казани – 71. Проходит в спокойном режиме, очень высокая активность… Все очень спокойно и доброжелательно", - сообщили РИА Новости в посольстве.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.

В 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск) закрылись для голосования избирательные участки в четырех западных регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше - в 20.00 по времени столицы Казахстана (17.00 мск).

Явка на выборах в целом в Казахстане к 17.00 мск составила 77%, сообщили в ЦИК республики. При этом в 2015 году итоговая явка избирателей составила 95,22%.