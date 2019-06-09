В Казахстане на несанкционированных митингах задержали около 500 человек

Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Около 500 человек задержаны в Казахстане в ходе несанкционированных митингов, в целом голосование на выборах президента проходит спокойно, нарушений на участках не допущено, заявил в воскресенье журналистам первый замглавы МВД Марат Кожаев.

"На улицах были попытки дестабилизироваться обстановку путём проведения несанкционированных акций. В полицию доставлены около 500 человек", - сказал он.

Замминистра отметил, что в ходе задержания спецсредства не применялись.

Говоря о ходе голосования, Кожаев сообщил, что в целом оно прошло в спокойной обстановке, нарушений на участках не допущено.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.