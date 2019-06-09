Выборы в парламент Южной Осетии признаны состоявшимися

Чтобы выборы были признаны состоявшимися, должны проголосовать не менее 50%.

Всего в воскресенье в Южной Осетии работают 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.