Выборы в парламент Южной Осетии признаны состоявшимися

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Явка избирателей в Южной Осетии превысила 50%, выборы в парламент признаны состоявшимися, сообщил ЦИК.
"Явка на выборах в парламент Южной Осетии к 18.00 (совпадает с мск - ред.) составила 55,6%. Выборы в парламент Южной Осетии седьмого созыва состоялись", - приводит Sputnik Южная Осетия данные ЦИК.
Чтобы выборы были признаны состоявшимися, должны проголосовать не менее 50%.
Всего в воскресенье в Южной Осетии работают 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.
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