В Южной Осетии сообщили о нарушениях на выборах в парламент

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Две партии заявили о нарушениях прав избирателей в ходе голосования на выборах в парламент Южной Осетии, заявления поступили по поводу нарушений на участке, который расположен в консульстве республики в Северной Осетии, сообщил югоосетинский генпрокурор Урузмаг Джагаев.
"Они (партии – ред.) усматривают в действиях нарушителей попытки воспрепятствовать осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии. Идет речь и о подкупе избирателей. Поскольку участок находится за пределами Южной Осетии, в соответствии с договором с российскими коллегами о взаимной правовой помощи, наши сотрудники не имеют права самостоятельно проводить там какие-либо операции", - приводит заявление генпрокурора агентство Sputnik Южная Осетия.
По его словам, заявления о нарушениях прав избирателей, зафиксированных на участке в Северной Осетии, поступили от партий "Ныхас" и "Фыдыбаста".
По его словам, будет проведена проверка всех поступивших заявлений. Он отметил, что прокуратура просмотрела видеоматериал, появившийся в воскресенье в интернете. На опубликованных кадрах якобы видно, что на участках во Владикавказе имеет место подкуп избирателей.
"Мы проанализировали эти кадры и не увидели вопиющих нарушений избирательных прав граждан", - сказал прокурор.
При этом, по словам генпрокурора, в Южной Осетии выборы проходят в спокойной и праздничной обстановке.
Всего в воскресенье работает 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.