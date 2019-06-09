В Южной Осетии сообщили о нарушениях на выборах в парламент

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Две партии заявили о нарушениях прав избирателей в ходе голосования на выборах в парламент Южной Осетии, заявления поступили по поводу нарушений на участке, который расположен в консульстве республики в Северной Осетии, сообщил югоосетинский генпрокурор Урузмаг Джагаев.

"Они (партии – ред.) усматривают в действиях нарушителей попытки воспрепятствовать осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии. Идет речь и о подкупе избирателей. Поскольку участок находится за пределами Южной Осетии, в соответствии с договором с российскими коллегами о взаимной правовой помощи, наши сотрудники не имеют права самостоятельно проводить там какие-либо операции", - приводит заявление генпрокурора агентство Sputnik Южная Осетия

По его словам, заявления о нарушениях прав избирателей, зафиксированных на участке в Северной Осетии, поступили от партий "Ныхас" и "Фыдыбаста".

По его словам, будет проведена проверка всех поступивших заявлений. Он отметил, что прокуратура просмотрела видеоматериал, появившийся в воскресенье в интернете. На опубликованных кадрах якобы видно, что на участках во Владикавказе имеет место подкуп избирателей.

"Мы проанализировали эти кадры и не увидели вопиющих нарушений избирательных прав граждан", - сказал прокурор.

При этом, по словам генпрокурора, в Южной Осетии выборы проходят в спокойной и праздничной обстановке.