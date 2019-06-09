Работник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В провинции Биньзыонг на юге Вьетнама сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом В провинции Биньзыонг на юге Вьетнама сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом сообщает новостной портал Vnexpress.

Раненого мужчину обнаружили коллеги. Хищник полностью оторвал ему правую руку, а левую — ниже локтя.

Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение. Затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Причины нападения хищника выясняются.