В Новосибирске празднуют XIX федеральный Сабантуй

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Новосибирской области проходит XIX федеральный Сабантуй. На торжественной церемонии открытия гостей праздника приветствовали губернатор Андрей Травников и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Сабантуй очень любим в Новосибирской области. Наш регион многонационален, и поэтому Сабантуй никогда не воспринимался как праздник только татарского или башкирского народа, он всегда собирал очень много людей. Мы рады, что в этом году у нас особенно много добрых гостей", – обратился к участникам мероприятия губернатор. Андрей Травников пожелал всем хорошего урожая, успехов во всех делах, благополучия и мира и вручил награды заслуженным представителям татарской общины Новосибирской области.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пожелал Новосибирской области процветания и отметил, что большая честь участвовать всем вместе в таком празднике, который каждый год проходит в разных регионах страны. "Нам очень приятно, что есть такая возможность – показать нашу самобытность, наши обычаи, традиции. Это, действительно, не только праздник татар, башкир. Это общий праздник, праздник завершения весенне-полевых работ, праздник друзей, родных", – отметил президент Татарстана.

Рустам Минниханов и Андрей Травников посетили аллеи мастеров декоративно-прикладного искусства, площадку национальной борьбы куреш, татарское подворье, на котором был показансельский быт татарской семьи.

Также 9 июня были подписаны дорожная карта и соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и Татарстаном.