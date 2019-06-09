Водитель микроавтобуса рассказал подробности ДТП в Сочи

Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Водитель микроавтобуса Константин Колочков, столкнувшийся с туристическим автобусом в Сочи, рассказал подробности ДТП.

По словам мужчины, он двигался по одной стороне дороги, а автобус – по другой. Когда второй водитель повернул под соответствующим знаком, а Колочков не заметил транспортное средство и врезался в него.

"Я не на большой скорости был, второй автобус тоже, но удар получился почему-то сильный", - отметил Колочков в комментарии РЕН ТВ.

Водитель также подчеркнул, что экстренные службы прибыли на место аварии оперативно.

"Я помогал (эвакуировать пострадавших. – Прим. ред.). Некоторые люди были в тяжелом состоянии, у некоторых раны были", - сказал Колочков.

Он добавил, что в его микроавтобусе в результате инцидента оказалось больше пострадавших, чем во втором транспортном средстве.