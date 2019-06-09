В Алма-Ате задержали журналиста AFP, но уже извинились и отпустили

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Задержанный в ходе несанкционированного митинга в Алма-Ате журналист агентства AFP был отпущен на свободу, заявил на брифинге замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Действительно, такая ситуация произошла с журналистом агентства France Presse Кристофером Риколтоном, который был после соответствующего вмешательства и разбирательства отпущен с извинениями и с возвращением всех его документов и оборудования", - сказал Василенко.

"При этом, хотел бы обратить внимание, что журналист в своем аккаунте в Twitter сам обратил внимание на то, что его никто не избивал и при случайном падении у него образовался синяк под глазом", - добавил замминистра.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные выборы президента. В Нур-Султане и Алма-Ате несколько сотен человек собрались на несанкционированные митинги запрещенной в стране экстремистской организации "ДВК". По данным МВД были задержаны порядка ста человек.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.