Явка на выборах в парламент Южной Осетии достигла 47%

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах в парламент Южной Осетии к 16.00 мск составила 47%, сообщила представитель ЦИК Марина Цховребова.
"Явка на выборах в парламент Южной Осетии составила 47%. Это данные к 16.00 (совпадает с мск - ред.) по всей республике", - приводит слова Цховребовой Sputnik Южная Осетия.
Чтобы выборы были признаны состоявшимися, должны проголосовать не менее 50%.
Всего в воскресенье в Южной Осетии работают 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.