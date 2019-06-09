Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко запутался в словах во время выступления на съезде партии "Европейская солидарность". Трансляция мероприятия велась на фейсбуке.
Порошенко заявил, что сегодня на Украине присутствуют "пророссийские силы", которые враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы.
После этого Порошенко показалось, что он допустил ошибку, и он начал говорить обратное.
"[Пророссийские силы враждебны ко всему], что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю, мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО", — сказал Порошенко, тем самым полностью изменив смысл первоначальной фразы.
Порошенко не первый раз допускает ошибки во время публичных мероприятий. Так, в феврале во время митинга в Жолкве он назвал Киев "агрессором", а годом ранее в ходе выступления ко Дню соборности заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". Кроме того, в своей речи по случаю Дня дипломатической службы Порошенко стал рассуждать о "подлости украинского режима", с которой жители страны знакомы, как никто другой.