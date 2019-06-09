Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог

"[Пророссийские силы враждебны ко всему], что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю, мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО", — сказал Порошенко, тем самым полностью изменив смысл первоначальной фразы.

Порошенко не первый раз допускает ошибки во время публичных мероприятий. Так, в феврале во время митинга в Жолкве он назвал Киев "агрессором", а годом ранее в ходе выступления ко Дню соборности заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". Кроме того, в своей речи по случаю Дня дипломатической службы Порошенко стал рассуждать о "подлости украинского режима", с которой жители страны знакомы, как никто другой.