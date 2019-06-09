Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

АЛМА-АТА, 9 июн — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana по техническим причинам приземлился в Москве, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Самолет, выполнявший рейс КС 154 по направлению Санкт-Петербург — Алма-Ата, выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москва в 16:23 по алма-атинскому времени (13:23 мск. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

По данным авиаперевозчика, во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе № 1.