Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".

"Если мы победим на выборах, то – да", - сказал Порошенко в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность стать премьером, его словам приводит сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

В то же время Порошенко не сообщил, "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".