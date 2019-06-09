В ЛНР на шахте погибли два горняка

ЛУГАНСК, 9 июн – РИА Новости. Двое горнорабочих погибли в результате несчастного случая на шахте в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В Свердловском районе на предприятии ООО "БОРС" шахтоучасток №7 в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе, погибли двое горнорабочих, 1977 и 1984 года рождения", - сообщили в пресс-службе.