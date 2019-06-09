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РИА Новости

Суд в Кувейте отложил вынесение приговора по делу осужденной россиянки

Вчера, 15:42
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ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Кувейта вновь отложил до 23 июня окончательное решение по делу российской предпринимательницы Марии Лазаревой, осужденной больше года назад за растрату госсредств на десять лет, сообщил по телефону РИА Новости после заседания суда советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который оказывает поддержку россиянке.
В мае прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. После этого международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию на решение суда первой инстанции.
В начале мая суд Кувейта в ответ на апелляцию адвокатов Лазаревой постановил снять с нее обвинения, но разрешил освободить россиянку только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов). Лазарева до сих пор находится под стражей.
"Рассмотрение дела отложили до 23 июня с приглашением свидетелей обвинения", - отметил Сидоров.
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По его словам, на сегодняшнем заседании в деле Лазаревой случился прорыв: впервые суд согласился выслушать свидетелей обвинения, разрешив из 14 свидетелей дать показания только трем, прокуратура распечатала бухгалтерские данные, что ей было поручено сделать судом 27 января, и их приобщили к делу.
Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован и ее кувейтский партнер Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба. Однако, как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, оговоренную в письменном соглашении".
Одновременно с этим против Лазаревой возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда, но в феврале 2019 года якобы украденные у фонда деньги поступили на счета инвесторов со стопроцентной прибылью.
Лазарева вышла на свободу под огромный залог, но в мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к десяти годам тюремного заключения по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.
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Торгово-промышленная палата Москвы указывала на нарушения, допущенные в кувейтском суде в отношении Лазаревой, в том числе, на запрет адвокатам допрашивать свидетелей и искажение показаний защиты в протоколах заседаний.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на переговорах с главой Нацсобрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.
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КувейтРоссияВ мире
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