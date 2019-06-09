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РИА Новости

В Парагвае заинтересованы во встрече главы страны с Путиным

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи
Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Вице-президент Парагвая Уго Веласкес в интервью РИА Новости выразил заинтересованность своей страны в проведении встречи парагвайского президента Марио Абдо Бенитеса с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы заинтересованы, чтобы состоялся визит (Марио Абдо Бенитеса - ред.) в качестве действующего президента", - заявил Веласкес в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который завершился в субботу.
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Вице-президент отметил также, что "было бы большой честью принять Путина в Парагвае". Он напомнил, что в рамках форума провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсуждалась возможная встреча лидеров двух стран. "Я выразил заинтересованность парагвайского президента в его (Путина) приеме", - заявил Веласкес. Он добавил, что дата встречи будет зависеть от возможностей обоих президентов.
Веласкес также отметил, что по возвращении в Парагвай начнет принимать меры, чтобы межправительственная комиссия с Россией начала функционировать. По поводу вопросов, которые может рассматривать комиссия, он заявил об интересе Парагвая к российским удобрениям.
"Парагвай - хороший экспортер зерна, мяса, сухого молока, а нам нужны удобрения и особенно технологии, которые очень развиты в России", - отметил вице-президент.
Веласкес также подчеркнул, что самым важным результатом сотрудничества России и Парагвая в сфере образования является возможность отправления парагвайских студентов на учебу в Россию.
Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи. Архивное фото
15 июня 2018, 18:03
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