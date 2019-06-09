В Парагвае заинтересованы во встрече главы страны с Путиным

Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Вице-президент Парагвая Уго Веласкес в интервью РИА Новости выразил заинтересованность своей страны в проведении встречи парагвайского президента Марио Абдо Бенитеса с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы заинтересованы, чтобы состоялся визит (Марио Абдо Бенитеса - ред.) в качестве действующего президента", - заявил Веласкес в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который завершился в субботу.

Вице-президент отметил также, что "было бы большой честью принять Путина в Парагвае". Он напомнил, что в рамках форума провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсуждалась возможная встреча лидеров двух стран. "Я выразил заинтересованность парагвайского президента в его (Путина) приеме", - заявил Веласкес. Он добавил, что дата встречи будет зависеть от возможностей обоих президентов.

Веласкес также отметил, что по возвращении в Парагвай начнет принимать меры, чтобы межправительственная комиссия с Россией начала функционировать. По поводу вопросов, которые может рассматривать комиссия, он заявил об интересе Парагвая к российским удобрениям.

"Парагвай - хороший экспортер зерна, мяса, сухого молока, а нам нужны удобрения и особенно технологии, которые очень развиты в России", - отметил вице-президент.