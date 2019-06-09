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РИА Новости

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дальнейший разрыв отношений с Россией станет основой курса партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Выступление политика во время съезда партии транслировалось на его странице в фейсбуке.
Как отметил Порошенко, "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы "защищать фундамент украинской государственности" и не допустить "реванша пророссийских сил".

"Мы идем в парламент, <…> чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО", — подчеркнул экс-президент.

Как считает Порошенко, оппоненты "Европейской солидарности" не могут разработать для страны позитивную программу.
"Что они могут предложить? Дешевый удушливый российский газ?" — обратился к присутствующим на съезде экс-президент.
Выборы в Верховную раду должны были состояться в октябре. Однако действующий президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Деструктивная цель может быть только у преступной организации.
9 июня, 16:05
Владимир Ф. Быченков
2900100
Это Украине будет плохо, а не России. Новый президент должен (не болван же он совсем), что его страну просто используют, как полигон: для лабораторий США и ГМО растений , для роста фашизма в центре Европы , как гнойник на границе с Россией. Что это даст самой стране? Войну внутри и во вне. И пока идет вся эта возня, Порошенко обогатится еще в несколько раз и отбудет (если не прибьют или посадят)
9 июня, 16:17
elya.velichutina
2600100
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