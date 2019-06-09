Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дальнейший разрыв отношений с Россией станет основой курса партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Выступление политика во время съезда партии транслировалось на его странице в фейсбуке.
Как отметил Порошенко, "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы "защищать фундамент украинской государственности" и не допустить "реванша пророссийских сил".
"Мы идем в парламент, <…> чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО", — подчеркнул экс-президент.
Как считает Порошенко, оппоненты "Европейской солидарности" не могут разработать для страны позитивную программу.
"Что они могут предложить? Дешевый удушливый российский газ?" — обратился к присутствующим на съезде экс-президент.
Выборы в Верховную раду должны были состояться в октябре. Однако действующий президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.