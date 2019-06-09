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РИА Новости

Партия Зеленского представила программу "перезагрузки власти" на Украине

Вчера, 14:36
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КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского на съезде в воскресенье презентовала предвыборную программу, согласно которой приоритетами названа очистка и обновление системы власти в стране, сообщила пресс-служба партии.
Ранее в воскресенье прошел съезд партии "Слуга народа", его посетил президент Зеленский. На съезде представили кандидатов в депутаты.
"Партия "Слуга народа" идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты", — говорится в тексте программы, опубликованном на сайте партии в Facebook.
Первым пунктом программы названа очистка и обновление системы власти, члены политсилы намерены отменить неприкосновенность депутатов и создать механизм наложения "народного вето" на новые законопроекты, не устраивающие общество. Кроме того, в партии хотят побороть коррупцию, для этого планируют перевести как можно больше государственных услуг в онлайн, "перезагрузить" прокуратуру, ввести конфискацию имущества коррупционеров и создать систему денежного вознаграждения гражданам за выявление коррупции.
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Согласно программе, партия намерена принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны, "перезагрузить" Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей и внедрить институт суда присяжных. Также в программе значится проведение национального экономического аудита с привлечением украинских и международных компаний.
"Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения. Введем "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета", — говорится в программе.
Украинскую культуру и язык в политсиле намерены поддерживать с помощью фискальных стимулов и госфинансирования. Партия также собирается налаживать контакты с украинскими диаспорами в других странах и реинтегрировать жителей временно неподконтрольных Киеву территорий страны.
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