Партия Зеленского представила программу "перезагрузки власти" на Украине

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского на съезде в воскресенье презентовала предвыборную программу, согласно которой приоритетами названа очистка и обновление системы власти в стране, сообщила пресс-служба партии.

Ранее в воскресенье прошел съезд партии "Слуга народа", его посетил президент Зеленский. На съезде представили кандидатов в депутаты.

"Партия "Слуга народа" идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты", — говорится в тексте программы, опубликованном на сайте партии в Facebook

Первым пунктом программы названа очистка и обновление системы власти, члены политсилы намерены отменить неприкосновенность депутатов и создать механизм наложения "народного вето" на новые законопроекты, не устраивающие общество. Кроме того, в партии хотят побороть коррупцию, для этого планируют перевести как можно больше государственных услуг в онлайн, "перезагрузить" прокуратуру, ввести конфискацию имущества коррупционеров и создать систему денежного вознаграждения гражданам за выявление коррупции.

Финансирование оборонного сектора Украины собираются установить на уровне не менее пяти процентов ВВП, реформировать Вооруженные силы партия собирается по стандартам НАТО.

Согласно программе, партия намерена принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны, "перезагрузить" Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей и внедрить институт суда присяжных. Также в программе значится проведение национального экономического аудита с привлечением украинских и международных компаний.

"Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения. Введем "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета", — говорится в программе.