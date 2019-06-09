Песков прокомментировал беседу лидеров России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Личные встречи и беседы между лидерами стран иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры, заявил в интервью программе Личные встречи и беседы между лидерами стран иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя программу пребывания председателя КНР в Санкт-Петербурге.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России, у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров в Москве лидеры двух стран подписали совместное заявление КНР и РФ об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. После мероприятий в рамках госвизита в Москве Си Цзиньпин отправился в северную столицу, где принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

"Во время таких разговоров, во время вот таких поездок и так далее речь идёт зачастую об очень важных вещах, и касающихся и двухсторонних отношений, и международных дел. Иногда согласовываются позиции по самым ответственным вопросам международной повестки дня. … И иногда такие беседы становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры", - сказал Песков.

По его словам, для Путина организация неформальной части программы пребывания Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге имела большое значение, поскольку он показывал гостю свой родной город. "Вся программа, особенно её неформальная часть, соткана из вот таки вот, скажем так, "изюминок". Для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной любимый город", - сказал пресс-секретарь президента России.