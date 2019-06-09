Наблюдатели от СНГ рассказали о ходе выборов президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Избирательные комиссии на выборах президента Казахстана создали все условия, чтобы люди могли проголосовать, никаких системных нарушений в ходе волеизъявления граждан не зафиксировано, сказал РИА Новости руководитель группы экспертов-наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Станислав Ткаченко.

"Никаких принципиальных нарушений системного характера, которые могли бы исказить итоги выборов, не фиксируем, таких нарушений не было однозначно", - сказал он.

По словам Ткаченко, "были сложности, что люди не находили себя в списках, может быть, не все участки были доступны для инвалидов, но мы видели, что избирательные комиссии всех уровней работали над этим и создавали условия, чтобы люди могли проголосовать".

"С точки зрения законодательства, регулирующего выборы, работа прекрасная", - добавил международный наблюдатель.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.