Папа Римский призвал к прекращению насилия и диалогу в Судане

ВАТИКАН, 9 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к прекращению насилия и возобновлению диалога в Судане после резкого обострения внутриполитического кризиса 3 июня, когда военные разогнали палаточный лагерь протестующих в Хартуме.

"Боль и озабоченность вызывают известия, которые приходят в эти дни из Судана. Помолимся за этот народ, чтобы прекратилось насилие и было найдено общее благо в диалоге", - заявил понтифик, обращаясь с воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Пятидесятницы.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.