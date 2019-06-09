Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.

В воскресенье в Киеве прошел съезд партии.

В первую десятку вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, руководитель Digital-направления Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба Александр Корниенко, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Светлана Красносельская, известный медиа-менеджер Александр Ткаченко, борец Жан Беленюк.

Во вторую десятку вошли эксперт по вопросам образования Сергей Бабак, кандидат экономических наук Владислав Криклий, эксперт в сфере девелопмента и строительства Елена Шуляк, общественный деятель Дмитрий Наталуха, кинопродюсер Елизавета Ясько, эксперт в сфере топливо-энергетического комплекса Алексей Коржель, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус, эксперт в сфере медицины Михаил Радуцкий, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский и эксперт по вопросам банковского права Данил Гетьманцев.

При этом Разумков сообщил, что список не окончательный, поскольку еще будет этап так называемых пост-праймериз. Все желающие смогут прокомментировать на сайте партии каждую кандидатуру, и если негативная позиция людей получит свое подтверждение информацией у руководства партии, то такой кандидат будет исключен из списка.