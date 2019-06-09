В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах

По мнению Березенко, проблема заключалась в отсутствии общения с украинцами в соцсетях. Так, штаб исходил из того, что избиратели разделятся на "проукраинских государственников" и граждан, которые хотят "жить сыто и спокойно", сохраняя хорошие отношения с Россией, уточнил он.