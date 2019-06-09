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РИА Новости

В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.
По мнению Березенко, проблема заключалась в отсутствии общения с украинцами в соцсетях. Так, штаб исходил из того, что избиратели разделятся на "проукраинских государственников" и граждан, которые хотят "жить сыто и спокойно", сохраняя хорошие отношения с Россией, уточнил он.
Однако появление в предвыборной гонке такого кандидата, как Владимир Зеленскйи, обозначило другое разграничение: на сторонников нового и сторонников старого. При таком делении Зеленский смотрелся выгоднее, добавил Березенко.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", — заявил он в комментарии "Главреду".

В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем выборов украинского президента: во втором туре он набрал около 73% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали лишь 24% украинцев.
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Та ни! Это рука Москвы. Вмешательство в демократические выборы, которые после антидемократического вмешательства уже не могут считаться демократическими.
9 июня, 13:27
Naum Vygodsky
880000
Странное и глупое заявление,значит жить сытно,это плохо, а проукраинское жить бедно,это хорошо,хотя у самого Порошенко и его генералов морды кирпича просят
9 июня, 14:27
Arkadiy Fradkin
1330000
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