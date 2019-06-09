На съезде партии "Слуга народа" назовут сто человек из партийного списка

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье будут названы 100 человек из партийного списка.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет в субботу в Ботаническом саду Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты. Позже пресс-служба сообщила, что съезд перенесли на воскресенье.

"Сегодня мы назовем 100 человек их нашего списка. Я хочу объяснить логику формирования нашего списка, первое – это эксперты… второе – это лица нашей команды с регионов… третье – это люди, которые попали в списки через интернет-отбор, которые имеют отличные идеи и мы даем возможность реализовать их в Верховной раде. Кто-то с этих людей будет в списках, кто-то будет баллотироваться в мажоритарных округах", - сказал Зеленский, выступая на съезде партии "Слуга народа".

Он также выразил надежду, что эти люди не подведут, и сообщил, что за неличное голосование депутатов будут лишать мандата.

Перед тем, как огласить свою речь, Зеленский в шутку спросил: "это точно моя речь, а не Петра Алексеевича? (бывшего президента Порошенко – ред.)".