Граждане Казахстана идут на выборы в хорошем настроении, заявили в ЦИК РФ

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Граждане Казахстана приходят на избирательные участки во время внеочередных президентских выборов в хорошем настроении, многие - целыми семьями, с детьми, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Делегация Центральной избирательной комиссии России, состоящая из заместителя председателя ЦИК Булаева, членов ЦИК Александра Клюкина и Евгении Орловой, принимает участие в международной программе наблюдения за проходящими в воскресенье в Казахстане внеочередными выборами президента.

"Мы были вчера в разных областях республики, посещали участки. И сегодня с самого утра активно работаем. Люди идут, идут с хорошим настроением, целыми семьями, с детьми", - сказал Булаев РИА Новости.

Он добавил, что наблюдатели пока не зафиксировали серьезных нарушений в ходе голосования.

Он пояснил, что наблюдатели от ЦИК РФ сегодня посетили Целиноградский район Акмолинской области Казахстана, где проверили большое количество избирательных участков, к завершению голосования и подсчету голосов они вернутся в Нур-Султан.

"Завтра будет подведение итогов, и я надеюсь, что все наблюдатели, которые настроены объективно, скажут, что избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством Казахстана и международными стандартами", - добавил Булаев.

Всего для наблюдения за выборами президента Казахстана аккредитовано 1013 наблюдателей. Из них 866 наблюдателей от 9 международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.