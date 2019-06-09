В МВД не зафиксировали серьезных нарушений порядка на выборах в Казахстане

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Казахстана в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Серьезных нарушений общественного порядка на выборах президента в Казахстане нет, сообщил в воскресенье первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

"На данный момент на самих избирательных участках обстановка стабильная, фактов серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - сказал Кожаев на брифинге в ЦИК.

Он рассказал, что в городе Аральске Кызылординской области утром "имело место происшествие". "Гражданин в нетрезвом состоянии пришел без документов голосовать. После того, как члены избирательной комиссии потребовали у него удостоверение личности, вступил с ними в словесный конфликт, покидая избирательный участок пнул ногой по избирательной урне. Урна была повреждена", - сказал заместитель главы МВД, добавив, что мужчина будет привлечен к ответственности.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.