Названа причина экстренной посадки самолета Airbus A320 в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", вылетевший в субботу вечером из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Пулково из-за срабатывания датчика. Об этом РИА Новости сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
"Командир воздушного судна принял решение о возврате в целях безопасности полетов после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", — рассказала собеседница агентства.
На время задержки пассажиров обеспечили водой и питанием. В 03:24 они вылетели в Екатеринбург резервным самолетом.